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Россияне обстреляли Зеленовку Херсонской области, есть погибшая

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Четверг 15 июня 2023 13:05
Россияне обстреляли Зеленовку Херсонской области, есть погибшая Фото: россияне обстреляли Зеленовку Херсонской области, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области. В результате удара погибла 80-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя - получила ранение", - пишет Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, сейчас на месте обстрела работают экстренные службы.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область даже после подрыва Каховской ГЭС. Теракт России, в свою очередь, привел к затоплению ряда населенных пунктов региона.

Враг отказывает гражданским в эвакуации и, в общем, затрудняет спасение наших людей регулярными ударами. К примеру, 8 июня, оккупанты ударили по Херсону во время эвакуации населения. Тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Во время вчерашнего обстрела, 14 июня, травмированы два волонтера, которые в момент удара помогали гражданским в Херсоне.

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