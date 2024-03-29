Зеленский не исключает проведения контрнаступления ВСУ в этом году
Если фронт будет оставаться стабильным, то Украина может вооружить и обучить новые бригады для проведения нового контрнаступления в этом году.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам президента, после захвата россиянами Авдеевки украинским военным удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам.
Президент добавил, что если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.
"Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - добавил президент.
Планы по освобождению территорий
Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк говорил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. По его словам, Украина планирует провести в этом году контрударные действия.
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны Украины позиций превышает количество потерянных.
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