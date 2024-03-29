ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский не исключает проведения контрнаступления ВСУ в этом году

Украина, Пятница 29 марта 2024 22:41
UA EN RU
Зеленский не исключает проведения контрнаступления ВСУ в этом году Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если фронт будет оставаться стабильным, то Украина может вооружить и обучить новые бригады для проведения нового контрнаступления в этом году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам президента, после захвата россиянами Авдеевки украинским военным удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам.

Президент добавил, что если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.

"Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - добавил президент.

Планы по освобождению территорий

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк говорил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. По его словам, Украина планирует провести в этом году контрударные действия.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны Украины позиций превышает количество потерянных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России