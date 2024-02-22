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Россияне ударили из авиации по предприятию в Курахово: девять раненых

Донбасс, Четверг 22 февраля 2024 15:22
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Россияне ударили из авиации по предприятию в Курахово: девять раненых Фото: россияне ударили из авиации по предприятию в Курахово 22 февраля, девять раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия нанесла авиаудар по Курахово Донецкой области 22 февраля. На город, в частности предприятие, оккупанты сбросили КАБ-250, девять человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

"22 февраля, в 10:10, враг обстрелял г. Курахово с использованием КАБ-250", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, от авиаудара по территории предприятия получили ранения девять сотрудников: двое из них - женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет.

"Всех пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. У раненых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга", - констатировали в ведомстве.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Украины за 22 февраля

За сегодня РФ обстреляла уже несколько населенных пунктов в Украине. Так, российские войска обстреляли ТЭС, расположенную на прифронтовой территории. Ранены шесть энергетиков.

Кроме того, захватчики атаковали и Херсонскую область. Во время удара по селу Львово в Бериславском районе погиб 59-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты обстреляли Николаевскую область. Под удар РСЗО попало село Лиманы, есть раненый.

Напомним, к тому же, россияне ночью 22 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Противник атаковал Украину 10 ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 8 дронов россиян.

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Донецкая область Курахово
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