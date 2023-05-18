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РФ снова ударила по Циркунам: есть попадание в дом, под завалами может быть человек

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Харьков, Четверг 18 мая 2023 15:24
РФ снова ударила по Циркунам: есть попадание в дом, под завалами может быть человек Фото: ккупанты снова обстреляли Циркуны Харьковской области 18 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 18 мая, российские оккупанты уже второй раз обстреляли село Циркуны Харьковского района. Враг атаковал жилой дом, под завалами которого сейчас может находиться человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении.

Как добавили в ОВА, под завалами дома может находиться человек.

"На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", - констатировали в администрации.

Как сообщалось, в Харькове буквально недавно слышали звуки взрывов. Местные власти предупредили жителей о ракетных ударах оккупантов по городу.

Напомним, ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.

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