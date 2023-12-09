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Военные РФ в очередной раз атаковали Херсон (фото)

Херсон, Суббота 09 декабря 2023 17:01
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Военные РФ в очередной раз атаковали Херсон (фото) Фото: россияне атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные российской армии сегодня, 9 декабря, в очередной раз обстреляли территории Херсона. В результате вражеской атаки два человека нуждались в медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что сегодня жители жилых кварталов Херсона снова оказались под обстрелом. Один из вражеских снарядов попал в многоэтажку.

Спасатели, выехав на место происшествия, провели обследование в квартирах, пожаров обнаружено не было.

"Чрезвычайники эвакуировали пожилую женщину, которая после обстрела была в шоковом состоянии и вызвала скорую помощь еще для одного жильца дома", - сообщили в ГСЧС.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Вчера мы сообщали, как правоохранители оказывали помощь женщине, пострадавшей от обстрела Херсона.

Россияне утром 5 декабря также атаковали Херсон. Тогда в результате обстрела центра города два человека погибли, также были ранены.

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