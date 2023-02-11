Россияне обстреляли три громады Сумской области: было почти 50 "прилетов"
Фото: Россияне обстреляли три общины Сумской области (GettyImages)
В субботу, 11 февраля, российские военные обстреляли три общины в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных общин области: Миропольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской. Было зафиксировано 45 "прилетов", - говорится в сообщении.
- Миропольская община: по территории общины россияне избивали из минометов. Всего за день было 14 "прилетов";
- Зноб-Новгородская община: ближе к обеду был произведен минометный обстрел общины - 17 прилетов, а после 14.00 - зафиксированы удары со ствольной артиллерии - 8 "прилетов";
- Шалыгинская община: был артобстрел территории (вероятно из ствольной артиллерии) - 6 "прилетов";
"К счастью, во всех случаях - без последствий. Верим в наших защитников", - добавили в ОВА.
Напомним, что в субботу, 11 февраля, российские военные в четвертый раз атаковали приграничье Сумской области.
Вчера, 10 февраля, в течение дня российские военные произвели обстрел семи общин Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА.
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