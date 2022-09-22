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Россияне обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибшие и раненые

Фото: россияне обстреляли Торецк Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли Торецк (Донецкая область) при помощи минометов. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.

По информации ведомства, снаряды попали в жилые дома, авто и магазин. Погибли два мирных жителя города - мужчина и женщина. При этом ранения разных степеней тяжести получили шестеро человек, среди которых есть 15-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора отметили, что уже осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Торецка (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее стало известно, что российские войска 22 сентября обстреляли Сумскую область с территории России. В результате обстрела пострадали гражданские жители Хотинской громады.

Также мы писали, что 22 сентября центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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Донецкая областьВойна России против Украины