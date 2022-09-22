Россияне обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибшие и раненые

Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли Торецк (Донецкая область) при помощи минометов. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram .

По информации ведомства, снаряды попали в жилые дома, авто и магазин. Погибли два мирных жителя города - мужчина и женщина. При этом ранения разных степеней тяжести получили шестеро человек, среди которых есть 15-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора отметили, что уже осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Торецка (t.me/pgo_gov_ua)