Росіяни обстріляли Торецьк Донецької області: є загиблі та поранені

Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти обстріляли Торецьк (Донецька область) за допомогою мінометів. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram .
За інформацією відомства, снаряди влучили у житлові будинки, авто та магазин. Загинули двоє мирних жителів міста - чоловік та жінка. При цьому поранення різних ступенів тяжкості отримали шестеро людей, серед яких є 15-річна дівчинка.
В Офісі генпрокурора зазначили, що вже здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Наслідки обстрілів Торецька (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська 22 вересня обстріляли Сумську область з території Росії. Внаслідок обстрілу постраждали громадянські жителі Хотинської громади.
Також ми писали, що 22 вересня центр тимчасово окупованого Донецька потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.
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