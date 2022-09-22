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Российские оккупанты обстреливали Сумскую область: три человека ранены

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 22:12
Российские оккупанты обстреливали Сумскую область: три человека ранены Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска 22 сентября снова обстреляли Сумскую область с территории России. В результате обстрела пострадали гражданские жители Хотинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около 16 часов армейцы РФ выпустили 18 снарядов по приграничным селам общины", - заявил Живицкий.

В результате обстрелов пострадали две женщины и мужчина в самой Хотине. По информации главы ОВА, это гражданские жители, которые в настоящее время с огнестрельными ранениями, переломами конечностей, минно-взрывными травмами и осколочными поражениями находятся в больнице.

"Также в результате обстрела из российских сел Гордеевка и Николо-Дарьино повреждены местное предприятие, частный дом и два автомобиля", - добавил Живицкий.

Обновлено 22:51

Глава ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что стало известно о 4 раненых.

Напомним, что ранее россияне попали в жилой дом в Сумской области, ранены.

Также российские военные ночью и утром 4 сентября несколько раз обстреляли Сумскую область.

Ранее, россияне обстреляли Сумскую область , пострадала ферма.

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