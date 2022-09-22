ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Торецк, Четверг 22 сентября 2022 23:09
Россияне обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибшие и раненые Фото: россияне обстреляли Торецк Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли Торецк (Донецкая область) при помощи минометов. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.

По информации ведомства, снаряды попали в жилые дома, авто и магазин. Погибли два мирных жителя города - мужчина и женщина. При этом ранения разных степеней тяжести получили шестеро человек, среди которых есть 15-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора отметили, что уже осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Торецка (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее стало известно, что российские войска 22 сентября обстреляли Сумскую область с территории России. В результате обстрела пострадали гражданские жители Хотинской громады.

Также мы писали, что 22 сентября центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России