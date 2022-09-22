Росіяни обстріляли Торецьк Донецької області: є загиблі та поранені

Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти обстріляли Торецьк (Донецька область) за допомогою мінометів. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram .

За інформацією відомства, снаряди влучили у житлові будинки, авто та магазин. Загинули двоє мирних жителів міста - чоловік та жінка. При цьому поранення різних ступенів тяжкості отримали шестеро людей, серед яких є 15-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора зазначили, що вже здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Торецька (t.me/pgo_gov_ua)