Россияне обстреляли Сумскую область, есть раненые, поврежден многоквартирный дом

"Сегодня ранним утром российские террористы совершили очередное преступление против мирного населения. Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Также произошло возгорание автомобиля.

На месте работают все необходимые службы. Людей призывают не играть сигналы воздушной тревоги.

Российский обстрел Украины 29 декабря

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Прогремел взрыв и в Черкассах.