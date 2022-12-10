Российская армия ударила по многоквартирному дому в Авдеевке: есть пострадавшие

Фото: россияне ударили по многоквартирному дому в Авдеевке (Getty Images)

Российские войска вчера обстреляли Авдеевку и другие населенные пункты Донецкой области. В результате ударов оккупантов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Донецкой области.

Правоохранители зафиксировали 22 обстрела. Враг атаковал города Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово, поселок Большая Новоселка, села Бердичи, Каменка и Дружба. Оккупанты применили авиацию, РСЗО "Град", артиллерию, минометы и танки. Повреждены 11 жилых домов и магазин. Больше всего от вражеских обстрелов пострадала Авдеевка. Российская армия била по городу из "Градов" и артиллерии. Российские снаряды попали в многоквартирный дом, есть пострадавший. Также в результате обстрелов есть раненые в Бахмуте. Полиция и СБУ возбудили уголовные производства по ст. 438 УКУ.