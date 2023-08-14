Россияне обстреляли село в Харьковской области: ранены подросток и пожилая женщина

Как сообщается, сегодня во время обстрела села Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачам.

Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. Бригада медиков не пострадала.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, сегодня оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.