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Россияне обстреляли село в Харьковской области: ранены подросток и пожилая женщина

Фото: россияне обстреляли деревню в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска снова обстреляли Харьковскую область. На этот раз оккупанты атаковали село Бугаевка, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как сообщается, сегодня во время обстрела села Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачам.

Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. Бригада медиков не пострадала.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, сегодня оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.

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харковВойна России против Украины