Росіяни обстріляли село у Харківській області: поранені підліток та літня жінка

Як повідомляється, сьогодні під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. Бригада медиків не постраждала.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, сьогодні окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Окрім того, вночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.