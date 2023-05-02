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Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть разрушения

Фото: россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 2 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"По состоянию на 16:00 2 мая российские войска еще шесть раз обстреляли границы Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

  • С 12:20 до 13:05 зафиксировано 10 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии: 4 в район населенного пункта Красный Хутор, 6 в район населенного пункта Буда-Воробьевская.
  • С 13:48 до 13:55 зафиксирован 21 "приход", вероятно из РСЗО, по населенному пункту Семеновка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома. По предварительным данным, пострадали две местные жительницы. Информация уточняется.
  • С 13:30 до 13:50 зафиксировано 9 "приходов", вероятно из ствольной артиллерии, в район дороги на населенный пункт Горск.
  • С 13:55 до 14:05 зафиксировано еще 3 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Горск. Поврежден частный дом, в результате чего возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
  • С 14:40 до 15:00 зафиксировано 2 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Николаевка.
  • С 15:10 до 15:40 зафиксировано 8 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, по населенному пункту Строительное.
Фото: последствия обстрела войсками РФ населённого пункта Горск Черниговской области (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей с 22:00 1 мая по 08:00 2 мая.

Также ранее мы писали, что россияне обстреляли Черниговскую область и попали в неработающее образовательное учреждение. При этом из-за атаки погиб ребенок, который находился неподалеку.

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