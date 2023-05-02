Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

"Станом на 16:00 2 травня російські війська ще шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з 22:00 1 травня по 08:00 2 травня.

Також раніше ми писали, що росіяни обстріляли Чернігівську область та влучили в освітній заклад, який не працює. При цьому через атаку загинула дитина, яка знаходилась неподалік.

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