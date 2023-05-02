Россияне ночью били по приграничью Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов
Российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей с 22:00 1 мая по 08:00 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".
В Черниговской области:
В районе села Сосновка около 22:51 зафиксировали четыре прихода, вероятно из ствольной артиллерии.
С 06:00 до 06:30 было зафиксировано семь приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе села Муравьи.
В Сумской области:
С 22:35 до 22:37 было зафиксировано два прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Винторовка.
В районе села Ровно известно о трех приходах, вероятно из миномета 120 мм, с 06:18 до 06:32.
При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры нет.
Напомним, вчера россияне нанесли авиаудар по Черниговской области, в результате чего погиб ребенок, еще два человека получили ранения.
Кроме того, в Госпогранслужбе сообщали, что в апреле Россия чаще всего атаковала Сумскую область.
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