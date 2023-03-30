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Россияне обстреляли три общины в Сумской области, есть пострадавший

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Сумская область, Четверг 30 марта 2023 21:19
Россияне обстреляли три общины в Сумской области, есть пострадавший Фото: Россияне обстреляли три общины в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За четверг, 30 марта, пророссийские войска нанесли удары по трем общинам в Сумской области. В результате обстрелов есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.

Так, оккупанты обстреливали:

  • Середино-Будскую общину, в результате чего получили повреждения недействующее зернохранилище и частный дом;
  • Белопольскую общину из автоматического гранатомета (АГС) и станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

Кроме того, россияне с беспилотника сбросили два взрывчатых предмета типа ВОГ, в результате чего получил ранения местный житель.

Всего за сутки военные зафиксировали более 50 "прилетов".

По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, накануне россияне обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 24 марта российские оккупационные войска обстреляли Белополье Сумской области, тогда враг применял, в том числе и авиабомбы.

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