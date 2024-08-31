Россияне обстреляли пожарную часть в Покровске (фото)
Россияне обстреляли Покровск Донецкой области в ночь на 31 августа. В городе повреждена пожарно-спасательная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Так, ночью (на 31 августа, - ред) российские войска в который раз обстреляли город Покровск.
"Взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела пожарной части в Покровске Донецкой области 31 августа (facebook.com/DSNSDon)
К счастью, как отмечают в ГСЧС, личный состав не пострадал.
Обстрелы пожарных частей и спасателей в Украине
Российские войска с начала масштабного вторжения взяли за постоянную тактику обстреливать части спасателей в прифронтовых регионах Украины.
Часто под обстрелы попадают здания ГСЧС Украины в Донецкой, Запорожской и Херсонской, Днепропетровской областях. Например, в мае российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Николаевке Донецкой области.
Спасатели в этих областях часто попадают под прицельные атаки РФ и во время выездов. Так, в июле российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Тогда они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.