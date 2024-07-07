Россияне дважды атаковали спасателей во время тушения пожара в Никополе (фото)

Российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

После этого оккупанты продолжили обстрелы, из-за чего в Никополе возникли пожары. После полуночи, уже 7 июля, в результате попадания возник пожар на предприятии, также занялись несколько гаражей в гаражном кооперативе. На утро оба пожара удалось ликвидировать.

"Однако враг снова нанес прицельный удар, повредив транспортное средство. Только при следующей попытке удалось эвакуировать спасателей", - добавили в ГСЧС.

Чтобы транспортировать спасателей и уцелевшее оборудование, к месту происшествия двинулся грузовой автомобиль ГСЧС.

"Вчера вечером (6 июля, - ред) россияне атаковали Никополь. Возник пожар в жилом доме. Когда спасатели работали на месте враг коварно атаковал их", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ не впервые прицельно бьет по спасателям в Никополе. Так, в октябре 2023 года оккупанты обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела. Тогда были ранены двое пожарных.

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