ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне снова прогремели взрывы

Новина українською →
Херсон, Суббота 10 декабря 2022 16:19
В Херсоне снова прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне в субботу, 10 декабря, прогремели взрывы. Это уже шестое сообщение о взрывах за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в области.

Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.

РБК-Украина сообщало, что часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков.

Напомним, 9 декабря россияне 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители