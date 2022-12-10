В Херсоне снова прогремели взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Image)
В Херсоне в субботу, 10 декабря, прогремели взрывы. Это уже шестое сообщение о взрывах за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в области.
Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.
РБК-Украина сообщало, что часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков.
Напомним, 9 декабря россияне 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.
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