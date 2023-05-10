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Из-за обстрела в центре Херсона поврежден водопровод, с водой будут перебои

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Херсон, Среда 10 мая 2023 15:21
Из-за обстрела в центре Херсона поврежден водопровод, с водой будут перебои Фото: из-за обстрела в центре Херсона поврежден водопровод 10 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Херсона в среду, 10 мая, в центре города поврежден водопровод. Поэтому в городе некоторое время будут перебои с водоснабжением.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Очередные вражеские атаки Херсона! В результате обстрелов в центре города поврежден водопровод", - рассказал он.

По его словам, возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением.

"В настоящее время ведутся работы по устранению последствий обстрелов", - добавил Мрочко.

Как сообщалось, российские военные ведут обстрел Херсона в среду, 10 мая.

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