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За минувшие сутки россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область: один человек погиб

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Четверг 11 мая 2023 07:41
За минувшие сутки россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область: один человек погиб Фото: Россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки, 10 мая, россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Захватчики выпустили 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области;
территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения", - написал он.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 95 человек.

Напомним, за сутки до этого российские войска выпустили по Херсонской области 354 снаряда. В результате чего один человек получил ранение.

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