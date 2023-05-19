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Россияне обстреляли одну из ТЭС: станция прекратила работу

Фото: россияне обстреляли одну из ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в пятницу, 19 мая, обстреляли тепловую электростанцию в Украине. В результате атаки она прекратила работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики не уточнили, какая именно ТЭС попала под обстрел. Однако отмечается, что оккупанты повредили магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности.

"В результате станция прекратила производство электроэнергии. Энергетики активно работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Россия с сентября прошлого года 33 раза обстреляли генерирующие предприятия ДТЭК.

Напомним, в результате вчерашней атаки в Хмельницком районе были повреждены распределительные сети. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без света.

Также следует отметить, что в ДТЭК не исключают, что зимой в Украине снова введут отключение света. Однако летом ограничения вводить не будут.

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