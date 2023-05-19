Росіяни обстріляли одну з ТЕС: станція припинила роботу

Енергетики не уточнюють, яка саме ТЕС потрапила під обстріл. Проте зазначається, що окупанти пошкодили магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності.

"Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Росія з вересня минулого року 33 рази обстріляли генеруючі підприємства ДТЕК.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки у Хмельницькому районі були пошкоджені розподільчі мережі. Через це декілька населених пунктів залишилися без світла.

Також варто зазначити, що у ДТЕК не виключають, що взимку в Україні знову введуть відключення світла. Проте влітку обмеження запроваджувати не будуть.

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