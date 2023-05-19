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Росіяни обстріляли одну з ТЕС: станція припинила роботу

Фото: росіяни обстріляли одну з ТЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у п'ятницю, 19 травня, обстріляли теплову електростанцію в Україні. Внаслідок атаки вона припинила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Енергетики не уточнюють, яка саме ТЕС потрапила під обстріл. Проте зазначається, що окупанти пошкодили магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності.

"Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Росія з вересня минулого року 33 рази обстріляли генеруючі підприємства ДТЕК.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки у Хмельницькому районі були пошкоджені розподільчі мережі. Через це декілька населених пунктів залишилися без світла.

Також варто зазначити, що у ДТЕК не виключають, що взимку в Україні знову введуть відключення світла. Проте влітку обмеження запроваджувати не будуть.

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