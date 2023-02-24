РФ выпустила более 100 снарядов по артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области
В пятницу, 24 февраля, оккупанты выпустили более 100 снарядов из артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня целый день агрессор издевался над Никопольщиной. Бил из тяжелой артиллерии и "Градов". Всего направил по мирным населенным пунктам более 100 снарядов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская оккупационная армия обстреляла район семь раз. Под ударом оказались три общины – Мировская, Марганецкая и Никопольская.
"Погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются", - добавил Лысак.
Напомним, что российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
В четверг, 23 февраля, российские оккупанты шесть раз атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.
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