ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате обстрела села Невское в Луганской области пострадала женщина, - ОВА

Новина українською →
Невское, Среда 19 апреля 2023 15:41
В результате обстрела села Невское в Луганской области пострадала женщина, - ОВА Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Невское в Луганской области и ранили местную жительницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"В Невском ранена еще одна женщина - россияне не прекращают обстреливать мирные дома. Вражеский обстрел населенного пункта начался 18 апреля примерно в 19:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии разных калибров. В Луганской области россияне почти каждый день выпускают большое количество снарядов.

"И все чаще от этого страдают гражданские, которые еще остаются в прифронтовых селах. Вчера вечером ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области", - добавил глава области.

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, российские военные обстреляли село в Луганской области и убили трех человек.

Ранее сообщалось, что во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Луганской области правоохранителям еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Война в Украине
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис