В результате обстрела села Невское в Луганской области пострадала женщина, - ОВА
Во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Невское в Луганской области и ранили местную жительницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.
"В Невском ранена еще одна женщина - россияне не прекращают обстреливать мирные дома. Вражеский обстрел населенного пункта начался 18 апреля примерно в 19:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии разных калибров. В Луганской области россияне почти каждый день выпускают большое количество снарядов.
"И все чаще от этого страдают гражданские, которые еще остаются в прифронтовых селах. Вчера вечером ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области", - добавил глава области.
Напомним, что в понедельник, 17 апреля, российские военные обстреляли село в Луганской области и убили трех человек.
Ранее сообщалось, что во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Луганской области правоохранителям еще один вражеский схрон с боеприпасами.
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