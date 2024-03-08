Россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области: ранены четыре человека
Российская армия сегодня, 8 марта, обстреляла населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Армия РФ осуществила артиллерийский обстрел поселка Южное Бахмутского района. Осколочное ранение получил 23-летний мужчина, который находился во дворе. Ему оказана медицинская помощь.
Также в Северске от попадания ударного FPV-дрона по гражданскому автомобилю получили телесные повреждения два человека: 64-летнего водителя доставили в больницу с ожогами в тяжелом состоянии, а его пассажира 85 лет - с контузией и ранением руки.
Кроме того, под прицел войск государства-агрессора попало село Бердычи Очеретинской громады, в результате чего получила травмы местная жительница 68 лет. На момент атаки женщина находилась в подвале собственного домовладения
Расследование
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Ночная атака РФ
Российские войска в ночь с 7 на 8 марта атаковали территорию Украины ракетами С-300 и Х-59, а также ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего было запущено 37 дронов.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что в результате боевой работы сбито 33 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.
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