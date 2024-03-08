Росіяни обстріляли населені пункти Донецької області: поранено чотирьох людей

Російська армія сьогодні, 8 березня, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Армія РФ здійснила артилерійський обстріл селища Південне Бахмутського району. Осколкове поранення отримав 23-річний чоловік, який перебував на подвір'ї. Йому надано медичну допомогу.

Також у Сіверську від влучання ударного FPV-дрона по цивільному автомобілю зазнали тілесних ушкоджень двоє людей: 64-річного водія доправили в лікарню з опіками у важкому стані, а його пасажира 85 років - із контузією та пораненням руки.

Крім того, під приціл військ держави-агресора потрапило село Бердичі Очеретинської громади, внаслідок чого зазнала травм місцева жителька 68 років. На момент атаки жінка перебувала в підвалі власного домоволодіння.

Розслідування

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нічна атака РФ

Російські війська в ніч із 7 на 8 березня атакували територію України ракетами С-300 і Х-59, а також ударними безпілотниками типу "Шахед". Загалом було запущено 37 дронів.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Зазначається, що в результаті бойової роботи збито 33 "Шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.