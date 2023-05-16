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В Николаеве сообщают о "прилетах"

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Николаев, Вторник 16 мая 2023 23:38
В Николаеве сообщают о "прилетах" Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

В Николаеве сегодня вечером, 16 мая, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 23:41

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей не фотографировать и снимать на видео места прилетов.

"Надо попросит apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубить пальцы" внести в кпк. 1 объект - локализация, открытая территория (без жертв)", - отметил Ким.

Обновлено 23:39

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов.

"Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - отметил Сенкевич.

В Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Официальная информация о последствиях пока не сообщалась.

Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.

В Киеве и ряде областей Украины в центре, на севере и юге страны сегодня вечером, 16 мая, объявили воздушную тревогу.

Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

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