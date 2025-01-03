Россияне обстреляли консульство Литвы в Херсоне (фото последствий)

Обстрелы Херсона

Напомним, россияне регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Херсона. Для этого они используют свою артиллерию, дроны и не только.

В частности, вчера, 2 января, стало известно, что оккупанты ударили по маршрутному такси в Херсоне. В результате атаки трое человек пострадали.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывали медицинскую помощь.

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