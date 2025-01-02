ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Херсоне оккупанты атаковали маршрутное такси: есть пострадавшие

Херсон, Четверг 02 января 2025 12:54
UA EN RU
В Херсоне оккупанты атаковали маршрутное такси: есть пострадавшие Фото: оккупанты атаковали маршрутное такси в Херсоне 2 января, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне 2 января. Три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.

"Они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь", - отметили в администрации.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска захватили Херсонскую область во время вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже осенью Силы обороны вернули город под свой контроль вместе с правобережной частью региона.

При этом захватчики не оставляют планов новой оккупации Херсона. В начале декабря РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время осуществить еще попытку наступления на Херсон.

Тем временем российские войска постоянно обстреливают Херсон и правобережье области. В частности, уже не секрет, что РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
Число атак РФ снизилось, но бои возле Покровска не утихают. Какова ситуация на фронте
Число атак РФ снизилось, но бои возле Покровска не утихают. Какова ситуация на фронте
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год