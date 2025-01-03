Росіяни обстріляли консульство Литви в Херсоні (фото наслідків)

Обстріли Херсона

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Херсона. Для цього вони використовують свою артилерію, дрони і не тільки.

Зокрема, вчора, 2 січня, стало відомо, що окупанти вдарили по маршрутному таксі в Херсоні. Унаслідок атаки троє людей постраждали.

Постраждалих доправили до лікарні, де їм надавали медичну допомогу.

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