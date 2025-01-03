Росіяни обстріляли консульство Литви в Херсоні (фото наслідків)

Російські окупанти обстрілами пошкодили приміщення консульства Литви в Херсоні. Така жорстокість має припиниться.
Як передає РБК-Україна, про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
Будріс показав наслідки російського обстрілу консульства Литви, зазначивши, що це російське "новорічне" привітання.
Фото: наслідки російського обстрілу (x.com/BudrysKestutis)
На фото помітно, що окупанти пошкодили фасад будівлі, а також саме приміщення, де розташоване консульство.
"Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги", - наголосив міністр.
Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Херсона. Для цього вони використовують свою артилерію, дрони і не тільки.
Зокрема, вчора, 2 січня, стало відомо, що окупанти вдарили по маршрутному таксі в Херсоні. Унаслідок атаки троє людей постраждали.
Постраждалих доправили до лікарні, де їм надавали медичну допомогу.
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