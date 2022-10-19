Ничего не знают, но призывают к деэскалации. В Китае отреагировали на удары по Киеву

В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" о массированной атаке Киева дронами-камикадзе 17 октября, в результате которой погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня на брифинге .

На вопрос, как Китай прокомментирует удары дронами-камикадзе по Киеву, представитель МИД КНР ответил: " Я ничего не знаю о том, что вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна".

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации", - добавил он.