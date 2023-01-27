В Херсоне вновь прогремели взрывы

В пятницу вечером, в Херсоне прогремели вновь взрывы. В регионе воздушную тревогу пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации по поводу взрывов не поступала.

Напомним, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Также сегодня вечером в Кривом Роге прогремели взрывы.

Кроме того, в четверг, 26 января, в Херсоне сообщали о взрывах. Воздушная тревога в регионе продолжалась более 13 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.