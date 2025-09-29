Россияне обстреляли Херсон: снаряд пробил крышу Успенского собора во время литургии
В понедельник, 29 сентября, во время утреннего обстрела Херсона российские войска повредили Свято-Успенский собор Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Социальное Служение Херсонской Епархии.
По данным епархии, около 9:30 один из снарядов попал в крышу центрального алтаря храма. В это время в Николаевском приделе продолжалась Божественная литургия. Пострадавших нет.
От удара в крыше образовалась дыра, обломки и кирпичи осыпались внутрь и наружу здания.
Последствия обстрела Свято-Успенского собора в Херсоне (фото: Социальное Служение Херсонской Епархии)
Отметим, Свято-Успенский собор в Херсоне уже неоднократно страдал от российских обстрелов. В декабре 2023 года прямое попадание повредило главный купол, а в феврале 2024-го снаряды разрушили фасад, окна и двери.
Что известно о Свято-Успенском соборе в Херсоне
Свято-Успенский собор в Херсоне - одна из старейших православных святынь города, построенная в 1798 году по инициативе местных купцов. Храм возведен в крестово-купольном стиле из кирпича, его высота достигает более 40 метров. Внутри было три престола и величественный иконостас из 50 икон, из которых по сей день сохранилась только одна - Пресвятой Богородицы с Иисусом.
За два века собор неоднократно претерпевал изменения: в XIX веке его расширяли и реставрировали, в советское время - превращали в спортивный зал, снимали колокола и изымали церковное имущество. Восстановление богослужений произошло уже после восстановления независимости Украины: в 1993 году храм вернули общине, а затем начали длительную реставрацию, установили новый купол и колокола.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия ударила неуправляемыми ракетами по Корабельному району Херсона - погиб полицейский, еще один получил ранения. Также в разных районах области пострадали мирные жители, в частности в результате атаки дронами и взрывов. Есть погибшие и раненые.
Также мы рассказывали, что агент движения "АТЕШ" передал координаты российского ЗРГК "Панцирь-С1", после чего Силы обороны ударили по нему. В результате комплекс вывели из строя на несколько месяцев, что ослабило систему ПВО врага на этом направлении.