Россияне обстреляли Херсон: снаряд пробил крышу Успенского собора во время литургии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Социальное Служение Херсонской Епархии .

По данным епархии, около 9:30 один из снарядов попал в крышу центрального алтаря храма. В это время в Николаевском приделе продолжалась Божественная литургия. Пострадавших нет.

От удара в крыше образовалась дыра, обломки и кирпичи осыпались внутрь и наружу здания.

Последствия обстрела Свято-Успенского собора в Херсоне (фото: Социальное Служение Херсонской Епархии)

Отметим, Свято-Успенский собор в Херсоне уже неоднократно страдал от российских обстрелов. В декабре 2023 года прямое попадание повредило главный купол, а в феврале 2024-го снаряды разрушили фасад, окна и двери.

Что известно о Свято-Успенском соборе в Херсоне

Свято-Успенский собор в Херсоне - одна из старейших православных святынь города, построенная в 1798 году по инициативе местных купцов. Храм возведен в крестово-купольном стиле из кирпича, его высота достигает более 40 метров. Внутри было три престола и величественный иконостас из 50 икон, из которых по сей день сохранилась только одна - Пресвятой Богородицы с Иисусом.

За два века собор неоднократно претерпевал изменения: в XIX веке его расширяли и реставрировали, в советское время - превращали в спортивный зал, снимали колокола и изымали церковное имущество. Восстановление богослужений произошло уже после восстановления независимости Украины: в 1993 году храм вернули общине, а затем начали длительную реставрацию, установили новый купол и колокола.