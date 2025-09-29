ua en ru
Росіяни обстріляли Херсон: снаряд пробив дах Успенського собору під час літургії

Понеділок 29 вересня 2025 16:24
Росіяни обстріляли Херсон: снаряд пробив дах Успенського собору під час літургії Фото: Свято-Успенський собор у Херсоні (wikipedia.org/User_Serovsergey79)
Автор: Тетяна Веремєєва

У понеділок, 29 вересня, під час ранкового обстрілу Херсона російські війська пошкодили Свято-Успенський собор Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Соціальне Служіння Херсонської Єпархії.

За даними єпархії, близько 9:30 один зі снарядів влучив у дах центрального вівтаря храму. У цей час у Миколаївському приділі тривала Божественна літургія. Постраждалих немає.

Від удару в даху утворилася діра, уламки та цегла обсипалися всередину і назовні будівлі.

Наслідки обстрілу Свято-Успенського собору в Херсоні (фото: Соціальне Служіння Херсонської Єпархії)

Зазначимо, Свято-Успенський собор у Херсоні вже неодноразово страждав від російських обстрілів. У грудні 2023 року пряме влучання пошкодило головний купол, а в лютому 2024-го снаряди зруйнували фасад, вікна та двері.

Що відомо про Свято-Успенський собор у Херсоні

Свято-Успенський собор у Херсоні - одна з найстаріших православних святинь міста, збудована у 1798 році за ініціативи місцевих купців. Храм зведений у хрестово-купольному стилі з цегли, його висота сягає понад 40 метрів. Усередині було три престоли та величний іконостас із 50 ікон, з яких донині збереглася лише одна - Пресвятої Богородиці з Ісусом.

За два століття собор неодноразово зазнавав змін: у XIX столітті його розширювали та реставрували, в радянську добу - перетворювали на спортивний зал, знімали дзвони й вилучали церковне майно. Відновлення богослужінь відбулося вже після відновлення незалежності України: у 1993 році храм повернули громаді, а згодом розпочали тривалу реставрацію, встановили новий купол і дзвони.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вдарила некерованими ракетами по Корабельному району Херсона - загинув поліцейський, ще один отримав поранення. Також у різних районах області постраждали мирні жителі, зокрема внаслідок атаки дронами та вибухів. Є загиблі й поранені.

Також ми розповідали, що агент руху "АТЕШ" передав координати російського ЗРГК "Панцир-С1", після чого Сили оборони вдарили по ньому. В результаті комплекс вивели з ладу на кілька місяців, що послабило систему ППО ворога на цьому напрямку.

