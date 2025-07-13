Россияне обстреляли Херсон: два человека получили ранения

Обстрелы Херсона

Это уже не первый случай, когда российские войска намеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсоне.

Обстрелы города со стороны оккупированного левобережья Днепра продолжаются почти ежедневно, несмотря на отсутствие военных объектов в зоне поражения.

Напомним, что 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Так, 18 мая российские войска обстреляли Центральный район Херсона. В результате атаки был поврежден железнодорожный вокзал.

Перед этим, 8 мая, Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены пути и вокзал города.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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