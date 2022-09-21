Оккупанты обстреляли село в Сумской области: повреждены жилые дома
Сегодня, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли село Волфино (Сумская область). Повреждены дома мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, в жилые дома Волфино прилетели 10 вражеских мин. Три здания были повреждены от разрывов снарядов, еще один дом - сгорел.
Живицкий отметил, что предварительно жертв в результате атак россиян нет. При этом еще уточняются масштабы разрушений.
Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, сегодня российские военные также нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья.
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