ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли село в Сумской области: повреждены жилые дома

Новина українською →
Сумы, Среда 21 сентября 2022 20:22
Оккупанты обстреляли село в Сумской области: повреждены жилые дома Фото: оккупанты обстреляли село в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли село Волфино (Сумская область). Повреждены дома мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в жилые дома Волфино прилетели 10 вражеских мин. Три здания были повреждены от разрывов снарядов, еще один дом - сгорел.

Живицкий отметил, что предварительно жертв в результате атак россиян нет. При этом еще уточняются масштабы разрушений.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня российские военные также нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате чего была повреждена Чугуевская дамба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России