Россияне обстреляли энергообъекты. Галущенко назвал области с самой сложной ситуацией

Во время очередного массированного обстрела против Украины россияне снова нанесли удары по объектам энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко.
Нашему ПВО удалось сбить большое количество ракет, однако, к сожалению, попадание по объектам энергетической инфраструктуры все же есть, в результате чего были введены аварийные отключения.
Самая сложная ситуация наблюдается в:
"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение", - добавляет министр.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшних обстрелов России по территории Украины.
Одна из ракет при обстреле попала по энергетическому объекту в Киевской области, а в Одесской области были повреждены два объекта. Также известно о прилете и в Винницкой области.
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