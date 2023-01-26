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Россияне обстреляли энергообъекты. Галущенко назвал области с самой сложной ситуацией

Фото: россияне снова обстреляли энергообъекты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время очередного массированного обстрела против Украины россияне снова нанесли удары по объектам энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко.

Нашему ПВО удалось сбить большое количество ракет, однако, к сожалению, попадание по объектам энергетической инфраструктуры все же есть, в результате чего были введены аварийные отключения.

Самая сложная ситуация наблюдается в:

  • Киевской;
  • Одесской;
  • Винницкой области.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение", - добавляет министр.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшних обстрелов России по территории Украины.

Одна из ракет при обстреле попала по энергетическому объекту в Киевской области, а в Одесской области были повреждены два объекта. Также известно о прилете и в Винницкой области.

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