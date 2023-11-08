Россияне ударили кассетными боеприпасами по селу в Донецкой области: три человека погибли
Российские войска вчера вечером, 7 ноября, ударили кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.
"7 ноября в 19:45, российская армия нанесла удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Смерч" по селу Богатырь Волновахского района", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в эпицентре попадания кассетных осколочно-фугасных боеприпасов оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой отсутствуют какие-либо военные объекты.
В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов. Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время проведенных спасательно-изыскательских работ обнаружены тела трех погибших гражданских - это муж 58 лет, его 60-летняя жена, а также их 33-летний сосед.
Кроме домохозяйств, также повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.
Фото: россияне ударили кассетными боеприпасами по селу в Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Обстрелы Донецкой области
Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Так, 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.