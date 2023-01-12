Оккупанты обстреляли Купянск и Двуречную: есть раненые

В четверг, 12 января, российские оккупанты атаковали Купянск и Двуречную (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 12 января около 9:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная. Получил ранение 68-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что в этот же день около 13:30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в Купянске. Был ранен 76-летний мужчина.

Прокуроры совершили первоочередные следственные действия и зафиксировали последствия обстрелов со стороны РФ. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.