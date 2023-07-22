Россияне обстреляли Купянск Харьковской области, есть погибшая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. К сожалению, есть погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня рашисты в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеского обстрела погибла 57-летняя женщина", - пишет пресс-служба ОВА. Ситуация в Харьковской области Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации. Как писал глава Харьковской ОГА Олег Синегубова, за прошедшие сутки россияне из артиллерии и минометов вели огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.