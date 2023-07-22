ua ru
Сб, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Купянск Харьковской области, есть погибшая

Новина українською →
Суббота 22 июля 2023 14:56
Россияне обстреляли Купянск Харьковской области, есть погибшая Фото: россияне обстреляли Купянск Харьковской области, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. К сожалению, есть погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня рашисты в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеского обстрела погибла 57-летняя женщина", - пишет пресс-служба ОВА.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава Харьковской ОГА Олег Синегубова, за прошедшие сутки россияне из артиллерии и минометов вели огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине харков
NEWS
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста