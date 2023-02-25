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Россияне обстреляли две громады Днепропетровской области и повредили линию электропередач

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Днепропетровская область, Суббота 25 февраля 2023 20:42
Россияне обстреляли две громады Днепропетровской области и повредили линию электропередач Фото: Россияне обстреляли две общины Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли две общины в Днепропетровской области и повредили линию электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня российская оккупационная армия избивала по Днепропетровской области дважды", - говорится в сообщении.

Под обстрелы попали Красногригорьевская община Никопольского района и Великомихайловская - Синельниковского.

"Враг бил из тяжелой артиллерии. Оборвал линию электропередач. Какие еще последствия повлекли за собой обстрелы - сейчас уточняется. Люди невредимы", - добавил глава области.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

В пятницу, 24 февраля, оккупанты выпустили более 100 снарядов из артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.

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