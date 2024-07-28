Россияне обстреляли две многоэтажки в Никополе: восемь пострадавших
Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области 28 июля. Пострадали восемь людей, в том числе дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Во время вражеского обстрела Никополя пострадали восемь жителей двух многоэтажных домов, из них двое детей", - говорится в сообщении.
В частности, спасатели оказали помощь пяти людям, двое из которых дети.
"Сотрудники ГСЧС совместно с работниками экстренной медицинской помощи и группой быстрого реагирования Красного Креста транспортировали травмированную женщину и мужчину в больницу", - добавили в ГСЧС.
Еще женщину и двоих детей спасатели вывели из квартиры поврежденного многоэтажного дома и передали медицинским работникам.
Обстрелы Никополя
Российские войска постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области с Энергодара Запорожской области.
Последний был оккупирован в 2022 году во время масштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас и Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре нааходится под контролем захватчиков.
Добавим, что обстрелы Никополя происходят практически каждый день. Например, недавно Никопольский район был атакован снарядами с флешетами.
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