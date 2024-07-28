Россияне обстреляли две многоэтажки в Никополе: восемь пострадавших

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области 28 июля. Пострадали восемь людей, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Во время вражеского обстрела Никополя пострадали восемь жителей двух многоэтажных домов, из них двое детей", - говорится в сообщении.

В частности, спасатели оказали помощь пяти людям, двое из которых дети.

"Сотрудники ГСЧС совместно с работниками экстренной медицинской помощи и группой быстрого реагирования Красного Креста транспортировали травмированную женщину и мужчину в больницу", - добавили в ГСЧС.

Еще женщину и двоих детей спасатели вывели из квартиры поврежденного многоэтажного дома и передали медицинским работникам.