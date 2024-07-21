Россияне обстреляли Никопольский район снарядами с флешетами. Что это за оружие (фото)
Российские войска обстреливают Украину, используя снаряды с флешетами. В частности, ими был атакован Никопольский район 20 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Так, вчера, 20 июля, россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии, немало снарядов попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
"В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами", - рассказал он.
Снаряды с флешетами: что это
Речь идет об артиллерийских снарядах, содержащих около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.
Евтушенко подчеркнул, что обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение именно людей.
Не первый обстрел
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
"За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные дротики на улицах, в заборах, крышах и автомобилях", - отметил он.
Обстрелы Никополя и района
Российские войска постоянно атакуют Никополь и район, в том числе город Марганец с различных видов оружия.
Никополь Днепропетровской области расположен на расстоянии реки Днепр от Энергодара Запорожской области. Его захватчики оккупироваали в 2022 году. С тех пор обстрелы Никопольского района не прекращаются.
Например, в начале мая российские войска обстреляли Никополь, начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.
А в начале июня захватчики обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, пострадали люди.
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