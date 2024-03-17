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Под Волчанском медпункт попал под обстрел: ранены фельдшер и водитель "скорой"

Волчанск, Воскресенье 17 марта 2024 12:52
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Под Волчанском медпункт попал под обстрел: ранены фельдшер и водитель "скорой" Фото: россияне атаковали медпункт в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Медицинский пункт в Харьковской области попал под вражеский обстрел. В результате атаки ранения получили фельдшер и водитель "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Российская армия около 09:15 обстреляла Волчанскую общину. Под удар попало здание, где находится временная точка расположения скорой медицинской помощи. После обстрела вспыхнул пожар.

Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель "скорой". Их госпитализировали в больницу Харькова.

Из-за удара оккупантов были повреждены одноэтажный дом с прилегающими зданиями, а также два автомобиля.

Фото: россияне атаковали медпункт в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, которые захватили в начале полномасштабного вторжения. Ситуация на этом направлении сложная.

Как сообщалось, вчера, 16 марта, российский дрон-камикадзе ударил по селу Казачья Лопань под Харьковом. Был поврежден объект критической инфраструктуры.

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