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Россияне обстреляли два объекта энергетики во Львовской области и ударили "Кинжалами"

Фото: россияне атаковали два объекта энергетики во Львовской области 8 мая (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 8 мая ударила ракетами по Львовской области. Были атакованы объекты энергетики в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, около 5:00 оккупанты ударили крылатыми ракетами по объекту генерации энергии в Червоноградском районе. Там вспыхнул пожар, было два очага возгорания. На месте попадания работают пожарные, привлекли спецтехнику.

Как отметил глава Львовской ОВА, угрозы для живущих поблизости людей нет.

Также в результате атаки был поврежден объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Кроме того, во время воздушной тревоги, которую объявили в 06:27 из-за взлета МиГ-31К, оккупанты атаковали Львовскую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.

Козицкий добавил, что по состоянию на 8:20 во Львовской области жертв и пострадавших из-за ночной атаки нет. Все системы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

 

Что еще известно о ночной атаке

Россия в ночь на 8 мая в очередной раз атаковала Украину, выпустив 55 ракет разных типов и 21 ударный беспилотник. Силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей, в том числе 20 "Шахедов" и 39 ракет.

Оккупанты сегодня снова нацелились на энергетику. Были атакованы энергетические объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, россияне снова обстреляли три ТЭС в Украине, оборудование станций повреждено.

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