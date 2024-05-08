Россияне обстреляли два объекта энергетики во Львовской области и ударили "Кинжалами"

По его словам, около 5:00 оккупанты ударили крылатыми ракетами по объекту генерации энергии в Червоноградском районе. Там вспыхнул пожар, было два очага возгорания. На месте попадания работают пожарные, привлекли спецтехнику.

Как отметил глава Львовской ОВА, угрозы для живущих поблизости людей нет.

Также в результате атаки был поврежден объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Кроме того, во время воздушной тревоги, которую объявили в 06:27 из-за взлета МиГ-31К, оккупанты атаковали Львовскую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.

Козицкий добавил, что по состоянию на 8:20 во Львовской области жертв и пострадавших из-за ночной атаки нет. Все системы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.