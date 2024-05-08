Росіяни обстріляли два об'єкти енергетики у Львівській області та вдарили "Кинджалами"

За його словами, близько 5:00 окупанти вдарили крилатими ракетами по об'єкту генерації енергії у Червоноградському районі. Там спалахнула пожежа, було два осередки загоряння. На місці влучання працюють пожежники, залучили спецтехніку.

Як зазначив голова Львівської ОВА, загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також внаслідок атаки був пошкоджений обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Крім того, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 06:27 через зліт МіГ-31К, окупанти атакували Львівську область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Козицький додав, що станом на 8:20 у Львівській області жертв та постраждалих через нічну атаку немає. Усі системи життєзабезпечення працюють у звичайному режимі.